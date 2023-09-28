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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بشأن تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين للرئاسة

الهيئة الوطينة للانتخابات
الهيئة الوطينة للانتخابات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة " إكسترا نيوز " في خبر عاجل .

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وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا  يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

 

وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات وتختص بالآتي:

 

كما وقع المستشار وليد حمزه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون مع ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك في سبيل توفير الإقامات اللازمة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

حضر توقيع بروتوكول التعاون ، المهندس عادل والي العضو المنتدب بالشركة القابضة للسياحة، والمستشار محمد عبدالواحد والمستشار عبد السلام محمود عضوي مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي للهيئة والمستشارين اشرف عبد الصادق ومحمد عبد العال وإنجي بدوي أعضاء الجهاز التنفيذي.

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الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بشأن تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين للرئاسة

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