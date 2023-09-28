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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المصريون سيضربون بوعيهم أروع الأمثلة في المشاركة بماراثون الانتخابات الرئاسية

الدكتور جمال أبو
الدكتور جمال أبو الفتوح

اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاهد احتشاد المواطنين بالآلاف أمام مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري لتأييد مرشحى الرئاسة، تدعو للفخر والاعتزاز، والتي تعكس مدى حرص المصريين على المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق والممارسة الفعالة لحقهم الدستوري، لما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، مؤكدا أن المصريين سيضربون بوعيهم أروع الأمثلة في حفظ أمانة الوطن والاحتشاد أمام صناديق الاقتراع  من أجل الحرص على قول كلمتهم في صندوق الانتخاب لتقرير مصير بلادهم ولكي يحققوا ما نادوا به في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، بما يعزز قواعد الديمقراطية وممارسات حقوق الإنسان.

 المصريين سيسجلون ملحمة وطنية جديدة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مواصلة تواجد المواطنين أمام 217 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، رغم الإجازة الرسمية، يؤكد على أن المصريين سيسجلون ملحمة وطنية جديدة بالعرس الديمقراطي المنتظر، والذي يبعث برسالة للعالم أجمع حول إرادة وإصرار المصريين في تخطي التحديات واستكمال مسيرة التنمية والبناء، موضحا أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية وجدول إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية التي تبدأ بفتح باب الترشح 5 أكتوبر أكد على حرص الهيئة توفير كافة التدابير اللازمة لضمان نزاهة وشفافية الماراثون الانتخابي والذي ستقف فيه علي مسافة واحدة تجاه جميع المرشحين دون انحياز أو تمييز، إذ جاء منضبط ومتوازن بمراعاة أحكام وتوقيتات الدستور المنصوصة.

وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن الجدول منح فترة كافية للغاية في شأن الدعاية الانتخابية والتي تبدأ اعتبارا من يوم 9 نوفمبر وتنتهي في يوم 8 ديسمبر، على أن يكون التصويت أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر، والذي سيكون تجسيد حقيقي لاصطفاف الشعب المصري، مبديا ثقته في أن هذا الاستحقاق سيكون بمثابة تجديد لاصطفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية، وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد أن الرئيس السيسي وضع الانحياز للمواطن البسيط على رأس الأجندة الوطنية، للارتقاء بمعيشته، على رأسها مبادرة حياة كريمة، درة المشروعات القومية، التي كللت كافة جهود الحماية الاجتماعية بتجميع كافة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت مظلتها وعددها نحو 20 مبادرة رئاسية، مثل مبادرة «100 مليون صحة»، و «تكافل وكرامة»، و«مصر بلا غارمات» وغيرها، لافتًا إلى أن رؤيته الثاقبة ساهمت في القضاء على فيروس سى، والمضي في مسار تحقيق الأمن الغذائي بزيادة الإنتاجية من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، فضلا عن ترسيخ المفهوم الشامل للتنمية العمرانية بتنفيذ إنشاء 24 مدينة جديدة ومواجهة العشوائيات.

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