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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تزكية ودعم "السيسي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة وطنية

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

وقعت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى على  نموذج تزكية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها فى شهر ديسمبر المقبل.


وقالت النائبة أمل سلامة أن تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى شرف عظيم لكل مواطن مصرى، سواء من خلال مجلس النواب، أو من مكاتب الشهر العقارى، فترشح الرئيس السيسى للانتخابات المقبلة، ضرورة وطنية، فهو القيادة السياسية الوحيدة القادرة على قيادة المرحلة المقبلة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، فى الجمهورية الجديدة.

وأضافت:" لقد آن الأوان لرد الجميل.. وعلى الشعب المصرى بجميع فئاته وطوائفه أن يلتف خلف القيادة السياسية"، فالرئيس عبد الفتاح السيسى قدم تضحيات كثيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، واستعادة هيبة مؤسسات الدولة، وأعاد لمصر مكانتها اقليميا ودوليا، حافظ على الأمن القومى المصرى".


وأوضحت النائبة أمل سلامة:  أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ انتخابه فى عام 2014، عمل فى مسارات متوازية، حيث قام بمحاربة الإرهاب، وفى نفس الوقت نفذ عشرات الآلاف من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، فضلا عن مبادرات بناء الإنسان وفى مقدمتها مبادرة " حياة الكريمة" التى تعد المبادرة الإنسانية الأكبر فى العالم وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة 60 مليون مواطن يعيشون فى القرى والعزب والنجوع، فضلا عن المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة والتى ساهمت فى القضاء على فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى، وقوائم انتظار العمليات الجراحية ، ومبادرات رعاية صحة الأم والجنين .


وطالبت النائبة أمل سلامة جموع الشعب المصرى بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والادلاء بالأصوات فى صناديق الاقتراع، لكى تحظى الانتخابات بالمظهر الحضارى اللائق.

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