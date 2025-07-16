القبض على المتهمين بسرقة محتويات من مصنع بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بقيام شخصين بسرقة محتويات مصنع بالسويس.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات فى هذا الشأن، وباستدعاء المسئول القانوني للمصنع المشار إليه، أفاد بأنه بتاريخ 12 الجاري رصدت كاميرات المراقبة الخاصة بالمصنع قيام شخصين مجهولين بالدلوف للمصنع عن طريق التسلق وسرقة بعض أدوات السباكة المصنوعة من الحديد والألومنيوم مستخدمين تروسيكل، ولاذا بالهرب.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة السويس)، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكابهم الواقعة مستخدمين مركبة "تروسيكل بدون لوحات" تم ضبطها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية.