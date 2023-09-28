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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بيهنج أو بيسخن.. أبرز مشاكل الموبايل وطرق علاجها من غير متخصص

أبرز مشاكل الموبايل
أبرز مشاكل الموبايل وإزاي تعالجها من غير متخصص

مثل كل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، تتعرض  الهواتف الذكية لمشاكل متنوعة من وقت لآخر، بعض هذه المشكلات لن تحتاج أبدا منك إلى زيارة خبير متخصص في الإصلاح بل بخطوات بسيطة يمكنك حلها.

 يمكن أن تكون بعض المشكلات التي تظهر على هاتفك تجعلك محبطا خاصة إذا كنت تعتمد عليه بشكل كامل لإنجاز مهامك اليومية وقد تشغل وقتًا طويلاً لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. خلال السطور التالية سنرصد لك طرقًا سهلة لاستكشاف مشكلات الهواتف الذكية الأكثر شيوعا مع خطوات بسيطة لإصلاحها.

مساحة تخزين منخفض

إحدى المشكلات الأكثر شيوعًا في عالم هواتف اليوم هي مساحة التخزين الغير كافية، والتي يمكن أن تسبب مجموعة من المشكلات في الأداء العام للجهاز، يمكن أن يتسبب ذلك في إبطاء  هاتفك  أو تجميده أو تعطله. للحل يمكنك:

  • حذف التطبيقات غير المستخدمة وبالتالي إتاحة مزيد من المساحة لتجعل هاتفك "يتنفس" بحرية أكبر
  • مسح ذاكرة التخزين المؤقت (كاش): يمكن أن يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيقاتك إلى تحرير بعض المساحة وبالتالي سرعة في الأداء واستجابة أسرع، يمكنك القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات > التخزين > البيانات المخزنة مؤقتًا.
  • نقل ملفاتك وبياناتك إلى الخدمة السحابية (كلاود) : يمكنك استخدام خدمات التخزين السحابية مثل Google Drive أو Dropbox لتخزين ملفاتك وإخلاء مساحة على هاتفك.
  • استخدم بطاقة microSD: إذا كان هاتفك يحتوي على فتحة لبطاقة microSD، فيمكنك استخدامها لزيادة مساحة التخزين لديك.
أبرز مشاكل الموبايل وإزاي تعالجها من غير متخصص

مشكلة استنزاف البطارية

مشكلة شائعة أخرى هي استنزاف عمر البطارية.، يمكنك تجربة ما يلي:

  •  ضبط درجة السطوع: يمكن أن يساعد خفض سطوع الشاشة في توفير عمر البطارية.
  •  إيقاف تشغيل خدمة اكتشاف الموقع الجغرافي location : يمكن أن تستنزف خدمات الموقع البطارية بسرعة كبير جدا، يمكنك إيقاف تشغيلها بالانتقال إلى الإعدادات > الموقع.
  •  إغلاق التطبيقات غير المستخدمة: يمكن للتطبيقات التي تعمل في الخلفية أن تستنزف البطارية بشكل سريع، قم بإغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها عن طريق سحبها بعيدًا عن قائمة التطبيقات الحديثة.
  •  استخدم وضع توفير شحن البطارية: تحتوي معظم  الهواتف الذكية  على نمط لتوفير شحن البطارية الذي يمكن أن يساعد في إطالة عمر البطارية، يمكنك تفعيله من خلال ترس الإعدادات > البطارية.

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أداء بطيء

إذا كان هاتفك يعمل ببطء، يمكنك تجربة ما يلي من حلول:

  • أعد تشغيل هاتفك "ريستارت" : في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي إعادة التشغيل إلى حل مشكلات الخلل في الأداء العام للجهاز
  • مسح ذاكرة التخزين المؤقت: يمكن أن يساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيقاتك في تحسين الأداء. يمكنك القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات > التخزين > البيانات المخزنة مؤقتًا.
  • إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة: يمكن أن تستهلك التطبيقات غير المستخدمة مساحة وتبطئ هاتفك، قم بإلغاء تثبيت تلك التطبيقات أو الملفات التي لم تعد تستخدمها.
  • تحديث تطبيقاتك ونظام التشغيل: يمكن أن يؤدي التحديث المستمر للتطبيقات ونظام التشغيل إلى أن يعمل جهازك بكفاءة أعلى لأن هذه التحديثات تكون مخصصة لإصلاح الأخطاء البرامجية وسد بعض الثغرات التي يستخدمها متسللو الويب وينعكس هذا على الأداء العام للجهاز أيضا.
الموبايل Dropbox Google Google Drive البطارية

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