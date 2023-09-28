وزير خارجية أمريكا يكشف عن مفاجأة بشأن لقاء بايدن وبوتين

لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مرة أخرى في المستقبل.

وقال بلينكن في مقابلة مع مجلة أمريكية: “لا تقل لا أبدًا لأن ما يريده الجميع في النهاية، بدءًا من الأوكرانيين، هو سلام عادل ودائم. لذا، دعونا نرى ما إذا كنا سنصل إلى هذه النقطة عندما يكون ذلك ممكنًا”.

وكان الرئيسان التقيا آخر مرة في يونيو 2021 في جنيف، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والحد من التسلح وحقوق الإنسان وقضايا أخرى.

لكن المفاوضات لم تمنع انهيار العلاقات الروسية الأمريكية وتصاعد الأزمة الأوكرانية، حيث تجاهلت الولايات المتحدة، كعادتها، موقف روسيا و”خطوطها الحمراء”.