اندماج كامل في روسيا.. بوتين يعلق على الانتخابات بالمناطق المنضمة حديثا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الانتخابات التي أجريت هذا الشهر في أجزاء تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا تمثل خطوة نحو اندماجهم الكامل في روسيا.

وكشف بوتين في اجتماع للحكام المنتخبين حديثا: “هذا بالطبع حدث مهم وخطوة مهمة نحو الدخول الكامل للمناطق الجديدة إلى حيز الدولة القانوني الوحيد لبلدنا الكبير"، في إشارة إلى الانتخابات الأخيرة ووصفها بأنها عادلة.

ونددت كييف بالتصويت في مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، وكلها تخضع جزئيا لسيطرة روسيا بعد غزوها الشامل لأوكرانيا العام الماضي، ووصفته بأنه غير قانوني.

وقالت روسيا قبل عام إنها ضمت المناطق الأربع في عمل أدانته معظم الدول في الأمم المتحدة بأنه غير قانوني.