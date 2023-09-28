مفاوضات إنهاء الحرب.. رئيس كازاخستان يكشف عن انفراجة بشأن صراع روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، إن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن رغبتهما في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن شكل المفاوضات بشروط تناسب الطرفين لم يتحدد بعد.

وقال توكاييف: "ناقشنا مع المستشار الألماني، أولاف شولتس أن الوضع خطير للغاية… الجانبان الروسي والأوكراني إنهما مستعدان للمفاوضات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح على أي منصة وعلى أي مستوى سيحدث ذلك".

وشدد على أن لحظة “الدبلوماسية الحكيمة” قد حانت ومن الضروري إجراء مفاوضات سلمية مع التركيز على النتائج التي تناسب الجانبين.

وأكد توكاييف: "سنتخذ كل الخطوات الممكنة لتحقيق ذلك”، موضحا أن أستانا تدعم مبادرات السلام التي تقوم بها مختلف الدول لحل النزاع في أوكرانيا.