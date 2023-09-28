روسيا توجّه تحذيرًا خطيرًا إلى الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية

صرح كونستانتين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من الأسلحة، اليوم الخميس، بأن روسيا تنصح بعدم التكهن باستخدام الأسلحة النووية لأنها لا ترى ضرورة لاستخدامها.

وأضاف جافريلوف في تصريحات إعلامية تعليقًا على المناقشات حول الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية وسط الوضع في أوكرانيا: "أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تكهناتها بأن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، لم نفعل ذلك مطلقًا، بل لدينا مبادئ لاستخدام مثل هذه الأسلحة".

وتابع: "قل متى وأين يمكن استخدام الأسلحة النووية، نحن نلتزم بصرامة المبادئ التبي لدينا بشأن استخدام هذه الأسلحة، ولا يستحق الأمر التكهن هنا"، لافتا إلى أن موسكو قادرة على التعامل مع التحديات الحالية بالوسائل المتاحة ليس بالتهديد بالأسلحة النووية، والصناعات الروسية تنمو.

وفيما يتعلق بإرسال بريطانيا ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، قال جافريلوف إن هذا أمر يدعو للقلق لأن هذه الأسلحة تلوث التربة المحلية وتجعل مناطق واسعة غير صالحة للاستخدام، مشيرا إلى أن هذه قضايا متعلقة بالسمية.