روسيا تكشف شرطًا واحدًا للاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لـ أفغانستان زامير كابولوف، إن روسيا قد تعترف بحكومة حركة طالبان في المستقبل، لكن يجب على ممثليها كسب ذلك من خلال الوفاء بالتزاماتهم.

وأضاف “كابولوف” في مقابلة لقناة RTVI، أنه سيتعين على طالبان أن تحظى بالاعتراف الروسي، لذلك عليها أن تظهر بالفعل استعدادها للاستجابة لدعوة الحكومة الروسية إلى تشكيل حكومة عرقية سياسية شاملة".

وأشار كابولوف إلى أنه إذا اتخذوا هذه الخطوة، فإنها ستمهد الطريق أمام احتمال اعتراف روسيا بنظام طالبان.

وأوضح كابولوف أن القائم بالأعمال يرأس حاليا السفارة الأفغانية في موسكو، لأن روسيا لا تستطيع استقبال السفيرلأنها لا تعترف بحكومة طالبان.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن أكبر تهديد للمخدرات على الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يزال يأتي من أفغانستان.

وقال نائب نائب وزير الداخلية الروسي أندريه خرابوف، في كلمة له خلال اجتماع لمقر التنسيق الدولي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن التهديد الرئيسي للمخدرات لا يزال يأتي من أفغانستان، لافتا إلى أنه وفقا للتقديرات، فإنه مع انخفاض بنسبة 80٪ في إنتاج الأفيون الخام في أفغانستان؛ زاد إنتاج المخدرات الاصطناعية بشكل كبير، مع وصولها إلى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.