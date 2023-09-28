عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف شرطًا واحدًا للاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان

حكومة طالبان
حكومة طالبان

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لـ أفغانستان زامير كابولوف، إن روسيا قد تعترف بحكومة حركة طالبان في المستقبل، لكن يجب على ممثليها كسب ذلك من خلال الوفاء بالتزاماتهم.

وأضاف “كابولوف” في مقابلة لقناة RTVI، أنه سيتعين على طالبان أن تحظى بالاعتراف الروسي، لذلك عليها أن تظهر بالفعل استعدادها للاستجابة لدعوة الحكومة الروسية إلى تشكيل حكومة عرقية سياسية شاملة". 

وأشار كابولوف إلى أنه إذا اتخذوا هذه الخطوة، فإنها ستمهد الطريق أمام احتمال اعتراف روسيا بنظام طالبان.

وأوضح كابولوف أن القائم بالأعمال يرأس حاليا السفارة الأفغانية في موسكو، لأن روسيا لا تستطيع استقبال السفيرلأنها لا تعترف بحكومة طالبان.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن أكبر تهديد للمخدرات على الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يزال يأتي من أفغانستان.

وقال نائب نائب وزير الداخلية الروسي أندريه خرابوف، في كلمة له خلال اجتماع لمقر التنسيق الدولي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن التهديد الرئيسي للمخدرات لا يزال يأتي من أفغانستان، لافتا إلى أنه وفقا للتقديرات، فإنه مع انخفاض بنسبة 80٪ في إنتاج الأفيون الخام في أفغانستان؛ زاد إنتاج المخدرات الاصطناعية بشكل كبير، مع وصولها إلى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

روسيا تفضح عمل أجهزة المخابرات الأجنية بدعم داعش في أفغانستان |تفاصيل

أفغانستان.. طالبان تختطف 18 شخصا من منظمة سويسرية

أفغانستان روسيا حكومة طالبان موسكو حركة طالبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

موضوعات متعلقة

روسيا تفضح عمل أجهزة المخابرات الأجنية بدعم داعش في أفغانستان |تفاصيل

أفغانستان.. طالبان تختطف 18 شخصا من منظمة سويسرية

الداخلية الروسية: تجارة المخدرات في أفغانستان أكبر تهديد على آسيا

تحذير أممي من أزمة في أفغانستان خلال أشهر

باولو شيراك: انسحاب أمريكا من أفغانستان "كارثة إنسانية"

ترشيحاتنا

تجار مخدرات وسلاح .. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية بـ 3 محافظات

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس لكننا حددنا ضوابطه

وزير التعليم: اختيار الكفاءات التعليمية والترقيات من خلال "بنك القيادات"

البيت الأبيض يكشف عن اللقاء المرتقب بين بايدن ووفد الاتحاد الأوروبي

شاهد| قساوسة والآلاف من المواطنين يوثقون توكيلات تأييد للسيسي بالقاهرة

رغم ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صافرة الموت الآزتيكية.. خبراء يعيدون الصوت الأكثر رعبا في العالم| شاهد

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

لليوم الثالث|النواب يواصلون التوقيع على نماذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

فيديو

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ