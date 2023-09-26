روسيا تفضح عمل أجهزة المخابرات الأجنية بدعم داعش في أفغانستان |تفاصيل

قالت آنا يفستينييفا، نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الجماعات الإرهابية المتواجدة في أفغانستان بدعم من وكالات المخابرات الأجنبية، لا تزال تشكل تهديدًا لدول آسيا الوسطى.

وأضافت يفستينييفا في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان، أن المخاطر الأمنية الناجمة عن أنشطة تنظيم داعش الإرهابي في ولاية خراسان بأفغانستان، تشكل مصدر قلق لـ روسيا، حيث أن التنظيم أصبح أقوى على مدى سنوات التدخل الغربي.

وتابعت: "نرى أن الإرهابيين يتعمدون ترجيح كفة الوضع من خلال شن هجمات إرهابية وفرض جو من الخوف واليأس والدعوة إلى نبذ وإضطهاد ضد المسلمين الآخرين الذين تمثلهم حركة طالبان".

وأشارت إلى أن خطر انتقال الأنشطة الإرهابية إلى ما هو أبعد من دول آسيا الوسطى حقيقي تماما، لافتا إلى أن السلطات التي تعمل الآن في أفغانستان لمكافحة الإرهاب ليست كافية.

وأكدت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، على أن داعش يتلقي دعم من الخارج بما في ذلك من قبل وكالات المخابرات الأجنبية، وهذا ليس سرا على أحد وليس مفاجئه بالمنسبة لـ روسيا.