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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية الروسية: تجارة المخدرات في أفغانستان أكبر تهديد على آسيا

تجارة المخدرات في
تجارة المخدرات في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الجمعة، أن أكبر تهديد للمخدرات على الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يزال يأتي من أفغانستان.

وقال نائب نائب وزير الداخلية الروسي أندريه خرابوف، في كلمة له خلال اجتماع لمقر التنسيق الدولي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن التهديد الرئيسي للمخدرات لا يزال يأتي من أفغانستان، لافتا إلى أنه وفقا للتقديرات، فإنه مع انخفاض بنسبة 80٪ في إنتاج الأفيون الخام في أفغانستان؛ زاد إنتاج المخدرات الاصطناعية بشكل كبير، مع وصولها إلى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وجرت عملية مكافحة المخدرات في دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر، حيث ذكر المركز الصحفي أنه تم ضبط كيلوجرام من الحشيش، وأكثر من 61 كيلوجراما من الميفيدرون، وكيلوجرام واحد من الميثامفيتامين، وكيلوجرامين من الهيروين، وأكثر من 34 كيلوجراما من السلائف، وكيلوجرام واحد من المواد فائقة الفعالية، في دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

إلى جانب ذلك، تم الكشف عن 854 جريمة تتعلق بالمخدرات، منها 28 محاولة تهريب، و3 قضايا غسيل أموال. 

كما تم اعتقال 399 شخصا، من بينهم 6 أجانب، للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات، وتم التعرف على 44 مجرما مطلوبا، وتم حجب إجمالي 444 موقعًا إلكترونيًا يتعلق بتجارة المخدرات، كما تمت مصادرة 48 قطعة سلاح ناري و2772 قطعة ذخيرة وأكثر من كيلوجرامين من المواد المتفجرة.

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