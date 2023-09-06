الجيش الباكستاني يشتبك مع المئات من أعضاء حركة طالبان الأفغانية.. تفاصيل

اشتبك الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، مع المئات من حركة طالبان باكستان قرب الحدود مع أفغانستان.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال مسؤولون وسكان إن السلطات الباكستانية أغلقت معبراً حدودياً رئيسياً مع أفغانستان، اليوم الأربعاء، بعد وقت قصير من تبادل حرس الحدود من الجانبين إطلاق النار، في علامة على تزايد التوترات بين الجارتين.

وقال نصر الله خان، المسؤول في بلدة تورخام بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، إنه لم يتم توضيح أسباب تبادل إطلاق النار بين الجانبين على الفور.

وأضاف أن الحكومة الباكستانية والمسؤولين العسكريين يجرون اتصالات مع نظرائهم الأفغان لنزع فتيل التوترات.

وأكد عبد المتين قاني، المتحدث باسم وزارة الداخلية المعين من قبل حركة طالبان الأفغانية، وقوع الاشتباك بين القوات الأفغانية والباكستانية.

وأضاف أن المسؤولين من الجانبين يحاولون معرفة سبب الاشتباك وسبل منع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.