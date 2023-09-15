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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا ترفض.. سفير المكسيك لدى روسيا: مستعدون لتسوية الصراع بين موسكو وكييف

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال سفير المكسيك لدى روسيا، إدواردو فيليجاس ميجياس، اليوم الجمعة، إن مكسيكو سيتي ترغب في مساعدة موسكو وكييف على تسوية الصراع، ومستعدة للعمل كوسيط، لكن أوكرانيا أقامت "جدارا" يمنع أي مفاوضات.

وفي تصريح على الهواء لقناة “روسيا 24” التلفزيونية، أوضح إن مكسيكو سيتي ترغب في مساعدة موسكو وكييف على تسوية الصراع ومستعدة للعمل كوسيط، لكن أوكرانيا أقامت "جدارا" يمنع أي مفاوضات.

وأضاف ميجياس، في تصريحات إعلامية لقناة روسيا 24، بعد اجتماع حول حل الأزمة الأوكرانية: "نريد مساعدة روسيا وأوكرانيا على إنهاء هذا الصراع"، معبرا عن أمله في أنه بعد اللقاء بين السفراء ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "سيكون من الممكن اختيار وسطاء للمفاوضات".

وأشار السفير المكسيكي، إلى أن المكسيك مستعدة للعمل كوسيط في تسوية الصراع، لكن أوكرانيا عزلت نفسها عن عملية التفاوض، لافتا إلى أنه من الضروري إيجاد نقاط اتصال مشتركة.

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