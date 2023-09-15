فرق إنقاذ ومعدات فنية.. روسيا ترسل طائرة مساعدات إنسانية إلى ليبيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرة روسية تابعة للوزارة محملة بمساعدات إنسانية، هبطت اليوم في مطار مدينة بنغازي شمال شرقي ليبيا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن لطائرة الروسية المحملة بالمساعدات وصلت إلى مطار بنين في بنغازي، صباح الجمعة، حيث كانت محملة بمعدات فنية وطبية إلى ليبيا وفرق إنقاذ روسية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن الوزارة أرسلت طائرة تحمل شحنة مساعدات إنسانية إلى ليبيا التي تعرضت لفيضانات شديدة.

وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "تنفيذا لقرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، أقلعت طائرة من طراز إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من جوكوفسكي بإقليم موسكو إلى ليبيا وعلى متنها شحنة من المساعدات الإنسانية".

وأضافت وزارة الطوارئ، أنه تم إرسال الضروريات الأساسية إلى منطقة الكارثة. ومن بينها الخيام والبطانيات ومحطات الطاقة المتنقلة وأنظمة الإضاءة اللازمة لدعم حياة السكان المتضررين من الفيضان، بالاضافة إلى معدات الإنقاذ للعمل في منطقة الطوارئ.