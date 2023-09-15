الاتحاد الأوروبي: ما حدث بمدينة درنة في ليبيا «دمار شامل»

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تفعيل آلية الحماية؛ بناء على طلب السلطات الليبية، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تنظيم زيادة التعاون بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في حالة الكوارث.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن ما حدث في مدينة درنة الليبية يعتبر «دمارا شاملا»، لافتا إلى أننا نركز حاليا على إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "سنساهم لاحقا في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا بعد الانتهاء من تقييم الأضرار".

وعلى جانب آخر، أعلن السفير والمبعوث الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تبرع بلاده بمليون دولار لصالح متضرري السيول.

وقال نورلاند، في تصريحات، نقلتها صحيفة “الساعة 24” الليبية: لاحظنا تدفق الدعم والمساعدة من جميع أنحاء ليبيا، ومن الدول المجاورة؛ لمساعدة المتـ.ــضررين من هذه المأساة".

وأضاف نورلاند: سنواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية في ليبيا والشركاء الدوليين؛ لدعم جهود الإغاثة.