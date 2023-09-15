عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم صادم | ارتفاع أعداد وفيات العاصفة دانيال في ليبيا

ليبيا
ليبيا

أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، الدكتور عثمان عبد الجليل، أن الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا بلغت 3065 حتى أمس.

وأضاف وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، أن عدد المفقودين جراء فيضانات في درنة بلغ 4227.

وفي وقت سابق، قالت اليونيسيف في ليبيا،، إن نحو 300 ألف طفل تأثروا بتداعيات العاصفة دانيال في شرق ليبيا.

وأوضحت اليونيسف، أنها تحتاج 6.5 مليون دولار بشكل عاجل لتقديم الدعم للأطفال ومساعدة الأسر بالمناطق المنكوبة بشرق ليبيا.

وكانت قناة العربية أبرزت  تصريحات الهلال الأحمر الليبي، اليوم الخميس الذي تحدث عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، فقد أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11,000 شخص بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.

فيما افاد الصليب الأحمر الليبي  بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات.

الاتحاد الأوروبي: ما حدث بمدينة درنة في ليبيا «دمار شامل»

مركز الملك سلمان للإغاثة: مساعداتنا إلى ليبيا تستمر لأشهر

ليبيا الحكومة الليبية المكلفة العاصفة دانيال الهلال الاحمر الليبي اليونيسف فيضانات ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

عاش طفولة بائسة| ميكالي يدافع عن الأهلي.. ويكشف بداياته بالبرازيل.. وهذه سر شعبية "صلاح"

قدوم عاصفة جديدة .. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي: ما حدث بمدينة درنة في ليبيا «دمار شامل»

ليبيا.. إصابة 55 طفلا بالتسمم بسبب تلوث المياه

مركز الملك سلمان للإغاثة: مساعداتنا إلى ليبيا تستمر لأشهر

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

واشنطن تتبرع بمليون دولار لصالح ضحايا إعصار ليبيا

منظمات دولية تحذر من عمليات الدفن الجماعي في ليبيا

نتيجة القبول بمدارس المتفوقين| وقرارات دعم العائدين من ليبيا ..التعليم في أسبوع

ترشيحاتنا

ذنب كبير عقوبته معجلة في الدنيا.. خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع

بيان عاجل.. الأرصاد: أجواء حارة ونشاط رياح.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

وفاة الحفيد الأصغر للموسيقار سيد درويش

سبب بسط الرزق والبركة في المال.. خطيب المسجد النبوي: اغتنموه بهذا العمل

عمر كمال يوجّه طلبا لـ شيرين على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على الريق؟.. هل يؤدي لكارثة صحية

6 وصفات لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل طبيعي

ماذا يحدث لجسمك بعد الطلاق ؟

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا

فيديو

ملوش علاج .. فيروس خطير يعاود الظهور من جديد.. ماذا يحدث ؟

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ