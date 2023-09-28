هل يملك الناتو دليلا لتورط روسيا في الهجوم على رومانيا ؟.. ستولتنبرج يجيب

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 إن الناتو ليس لديه دليل على هجوم روسي متعمد في رومانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي في كييف: "ليس لدينا ما يشير إلى أن هذا هجوم متعمد من قبل روسيا"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وفي الوقت نفسه، وصف ستولتنبرج اكتشاف حطام الطائرات بدون طيار في رومانيا بأنه حادث خطير يوضح المخاطر التي تتعرض لها الدول الأخرى فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية اكتشاف حطام في مقاطعة تولسيا يمكن أن يكون أجزاء من طائرة بدون طيار.