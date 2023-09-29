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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الشهادات المعادلة 2023 ..موعد اعلان نتيجة تقليل الاغتراب

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

انتهى مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ من ترشيح جميع طلاب الشهادات المعادلة وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي ، كما أنهى مكتب تنسيق الجامعات مرحلة التقدم لتقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣ .  

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة ٢٠٢٣  من المقرر إعلانها خلال ٧٢ ساعة من اغلاق المرحلة وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة  من المجلس الأعلى للجامعات.

وكشف مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023 انه يمكن لطلاب الشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب  بتنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢٣ على هذا الرابط : https://tansik.digital.gov.eg  


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تيسيرا على الطلاب تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام هؤلاء الطلاب بالتقدم  لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية . 

 

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