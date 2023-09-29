عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موسم الأمطار.. خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

خطوات يجب اتباعها
خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

السائقين يفقدون السيطرة علي السيارات بشكل جزئ أو كلى عند قيادتها خلال فصل الخريف والشتاء ،وذلك بسبب ما يسمي بـ الانزلاق المائي الذى يحدث نتيجة تواجد ماء أو طين علي الطرق والمحاور نتيجة هطول الأمطار ، وذلك يؤدي الي زيادة احتمالية وقوع حوادث .

خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

فورد وأوبل وفولكس فاجن.. 5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

فرصة لا تعوض .. سيارات مرسيدس C-CLASS بدون أوفر برايس

بالإضافة الي أن فرص سقوط الأمطار ترتفع خلال فصل الخريف ، وذلك لان الخريف هو فصل حدوث التغيرات الجوية المفاجأة :

خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

- يعرض موقع صدى البلد خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة خلال فصلي الخريف والشتاء :

خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

1- خفض السرعة :

خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

التحرك بالسيارة علي الطرق والمحاور الموحلة يجب أن يتم بسرعة منخفضة لتجنب وقوع الحوادث ، بالإضافة الي أن أنظمة الحماية من الانزلاق ومنها ESP و ABS لا تمنع من الانزلاق المائي .

2- تركب الإطارات الشتوية :

خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

عند قدوم فصل الشتاء يفضل تغير الإطارات بالسيارة ويتم شراء إطارات شتوية بعمس مداس مناسب ، بالإضافة الي ضبط هواء الإطارات باستمرار ، وعند الرؤية الغير واضحة في الشتاء يفضل الانتظار .

3- عدم الضغط الشديد علي الفرامل :

خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

يتم انزلاق السيارة بكل مفاجئ ، وبالتالي عند ملاحظة ذلك يجب إلا تقوم بالضغط الشديد علي الفرامل ، ويجب رفع قدمك من علي دواسة البنزين ، بالإضافة الي التمسك الشديد بعجلة القيادة .

خفض السرعة تركب الإطارات الشتوية الإطارات الشتوية ESP ABS الانزلاق المائي فصل الخريف الشتاء الطرق والمحاور فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

كرسي متحرك ووزنها وصل لـ140 كيلو.. سوما تحكي معاناتها مع المرض| فيديو

من أمام سيارتها الفارهة.. خطيبة نجم الأهلي تخطف القلوب

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

موضوعات متعلقة

إرشادات هامة لـ شراء سيارة كهربائية مستعملة.. تفاصيل

أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 الجديدة

بسعر مُغر.. اركب سيتروين c4 أوتوماتيك

بـ 350 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة

سيارات عائلية 2023 تباع بسعر السوق| صور

هل يعتزل سيباستيان فيتيل سباقات سيارات فورمولا- 1 ..؟

كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة| تفاصيل

فولفو EX30 الكهربائية تباع بمليون و200 ألف جنيه

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية لرفع الهياكل المعدنية لـ 2 كوبرى مشاه بمحور الميثاق بالقاهرة

تنسيق الشهادات المعادلة 2023 ..موعد اعلان نتيجة تقليل الاغتراب

الهيئة الوطنية للانتخابات ترد على تزوير التوكيلات لمرشحي الرئاسة

دعاء من أربع كلمات لجلب الرزق.. مستجاب في ثاني جمعة من ربيع

سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

تحذير طارئ من الأرصاد : أمطار رعدية تضرب هذه المناطق .. ومفاجأة بشأن عاصفة التنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث اذا تناولت كوب نسكافيه في الصباح ؟ شوف النتيجة

أقوي من المضاد الحيوي.. مشروب يعالج الكحة فورا

نصائح لحماية الطلاب من البرد مع دخول فصل الخريف والمدارس

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ