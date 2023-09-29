موسم الأمطار.. خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

السائقين يفقدون السيطرة علي السيارات بشكل جزئ أو كلى عند قيادتها خلال فصل الخريف والشتاء ،وذلك بسبب ما يسمي بـ الانزلاق المائي الذى يحدث نتيجة تواجد ماء أو طين علي الطرق والمحاور نتيجة هطول الأمطار ، وذلك يؤدي الي زيادة احتمالية وقوع حوادث .

خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

بالإضافة الي أن فرص سقوط الأمطار ترتفع خلال فصل الخريف ، وذلك لان الخريف هو فصل حدوث التغيرات الجوية المفاجأة :

خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

- يعرض موقع صدى البلد خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة خلال فصلي الخريف والشتاء :

خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

1- خفض السرعة :

خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

التحرك بالسيارة علي الطرق والمحاور الموحلة يجب أن يتم بسرعة منخفضة لتجنب وقوع الحوادث ، بالإضافة الي أن أنظمة الحماية من الانزلاق ومنها ESP و ABS لا تمنع من الانزلاق المائي .

2- تركب الإطارات الشتوية :

خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

عند قدوم فصل الشتاء يفضل تغير الإطارات بالسيارة ويتم شراء إطارات شتوية بعمس مداس مناسب ، بالإضافة الي ضبط هواء الإطارات باستمرار ، وعند الرؤية الغير واضحة في الشتاء يفضل الانتظار .

3- عدم الضغط الشديد علي الفرامل :

خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

يتم انزلاق السيارة بكل مفاجئ ، وبالتالي عند ملاحظة ذلك يجب إلا تقوم بالضغط الشديد علي الفرامل ، ويجب رفع قدمك من علي دواسة البنزين ، بالإضافة الي التمسك الشديد بعجلة القيادة .