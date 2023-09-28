إرشادات هامة لـ شراء سيارة كهربائية مستعملة.. تفاصيل

ارتفع الطلب الفترة الماضية علي شراء السيارات الكهربائية المستعملة ، وذلك بفضل المميزات التي تمتلكها السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، والتكنولوجيات التي تتوافر بها، بالإضافة إلى أنها سيارات صديقة للبيئة ولا ينتج عنها أي انبعاثات ضارة .

إرشادات هامة لـ شراء سيارة كهربائية مستعملة

بالتالي توافر بسوق المستعمل عدد من طرازات السيارات الكهربائية المستعملة المعروضة للبيع، كما هو الحال بالسيارات التي تعمل بالوقود والتي يستخدمها الجميع، ولكن الآن يتوسع سوق السيارات الكهربائية الجديدة بشكل كبير .

- نصائح مهمة لشراء سيارة كهربائية مستعملة :

إرشادات هامة لـ شراء سيارة كهربائية مستعملة

1- تجربة السيارة الكهربائية التي تريد شرائها :

عند الإقبال علي شراء سيارة كهربائية مستعملة يجب عليك أولا أن تقوم بتجربة قيادة السيارات الكهربائية، لأنها تختلف في قيادتها عن السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي .

تتسارع السيارات الكهربائية بشكل اسرع من السيارات التقليدية، وذلك لان وزنها خفيف، بطاريتها تعطيها قوة تسارع بنسبة 100% بفضل احتوائها علي بطاريات كهربائية كبيرة .



2- دراسة إمكانية عمل البطاريات الكهربائية :

بطارية الليثيوم أيون قبالة للشحن المتكرر، وتعتبر هي أهم عنصر بالسيارات الكهربائية ، وذلك لأنها هي من يعطي القوة للسيارة للبدء في عملية التحرك والتسارع ، بالإضافة الي أن هناك بطاريات يمكنها أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 600 كم في الشحة الواحدة .

إرشادات هامة لـ شراء سيارة كهربائية مستعملة



ولكن السيارات الكهربائية القديمة لا يمكنها إلا قطع مسافات تتراوح من 250 كم وتصل الي 300 كم بالشحنة الواحدة، ويجب عليك قبل الشراء أن تقوم بحساب المسافة التي تقطعها بالسيارة ، ويجب معرفة أن قدرة البطارية الكهربائية تتضائل مع سوء الاستخدام .

إرشادات هامة لـ شراء سيارة كهربائية مستعملة

ومع الوقت يمكن أن تحتاج الي تغير بطارية السيارة بسبب ضعف قدرتها علي العمل ، وعادتنا ما تفقد البطارية قوتها بعد مرور 10 سنوات علي العمل .

3- معرفة الأماكن التي يتوافر بها محطات شحن للسيارة :

إرشادات هامة لـ شراء سيارة كهربائية مستعملة

السيارات الكهربائية أقل تكلفة في تشغيلها عن السيارات التي تعمل بالوقد ، ولكن يجب عليك تركيب دائرة كهربائية في المنزل ، أو يتم شحنها من خلال محطات الشحن الخاصة بها .