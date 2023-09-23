مصانع عالمية تتفاوض لإنتاج سيارات كهربائية في مصر| تفاصيل

أشاد المهندس خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات، بقرار مجلس الوزراء بمنح الرخصة الذهبية لمصنع سيارات وأتوبيسات كهربائية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج، من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن هذا القرار يمثل بداية حقيقية وصحيحة، ويسهم في توطين الصناعة المحلية في مصر، كما سيسهل من الفرص الأخرى للتصنيع في مصر.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على توطين صناعة السيارات، وتصدير ،السلع وتحقيق إيرادات دولارية يمكن العمل بها خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس، مشيرا إلى أنه في حال وجود صناعة قوية في مصر؛ يمكن تصديرها للعالم.

وشدد على أن الدولة المصرية والبنية التحتية بها مؤهلة بقوة للاستثمار الأجنبي، مضيفًا: "ربما تكون محطات الشحن ليست على أعلى مستوى، ولكن الدولة تسير في هذا الاتجاه، وهناك مصانع عالمية كثيرة تتفاوض لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، ونحن جاهزون بقوة".