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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 الجديدة

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري 

طرحة سيارات تويوتا كورولا موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات بزيادات سعرية جديدة، وذلك بعد توافر إصدارات تويوتا موديل 2024 السيدان ، وتأتي ارتفاعات الأسعار الجديدة بسبب استمرار الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا بسبب عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

 تويوتا كورولا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري 

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 الجديدة :

 تويوتا كورولا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري 

- أبعاد كورولا موديل 2024

تأتي سيارة تويوتا كورولا داخل سوق السيارات المصري بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وطول قاعدة عجلاتها يصل الي 2700 مم .

- محرك تويوتا كورولا

 تويوتا كورولا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري 

عزم دوران تويوتا كورولا موديل 2024 يصل الي 154 نيوتن/متر، وتخرج قوة تصل الي 120 حصان، وتصل سرعة تويوتا كورولا القصوى الي 189 كم/ساعة، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي ، وتصل الي سرعة 100 كم /ساعة في 12 ثانية، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- سعر تويوتا كورولا موديل 2024 الجديد

مقصورة  تويوتا كورولا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري 

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر 925 ألف جنيه، بدلا من 875 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من تويوتا كورولا موديل 2024 يصل سعرها الي 990 ألف جنيه ، بدلا من 920 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 70 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 100 ألف جنيه، بدلا من 950 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه، بدلا من 970 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 180 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 200 ألف جنيه، بدلا من مليون و 34 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 166 ألف جنيه .

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