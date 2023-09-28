طرحة سيارات تويوتا كورولا موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات بزيادات سعرية جديدة، وذلك بعد توافر إصدارات تويوتا موديل 2024 السيدان ، وتأتي ارتفاعات الأسعار الجديدة بسبب استمرار الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا بسبب عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 الجديدة :
- أبعاد كورولا موديل 2024
تأتي سيارة تويوتا كورولا داخل سوق السيارات المصري بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وطول قاعدة عجلاتها يصل الي 2700 مم .
- محرك تويوتا كورولا
عزم دوران تويوتا كورولا موديل 2024 يصل الي 154 نيوتن/متر، وتخرج قوة تصل الي 120 حصان، وتصل سرعة تويوتا كورولا القصوى الي 189 كم/ساعة، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي ، وتصل الي سرعة 100 كم /ساعة في 12 ثانية، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
- سعر تويوتا كورولا موديل 2024 الجديد
الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر 925 ألف جنيه، بدلا من 875 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 50 ألف جنيه .
الفئة الثانية من تويوتا كورولا موديل 2024 يصل سعرها الي 990 ألف جنيه ، بدلا من 920 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 70 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 100 ألف جنيه، بدلا من 950 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه، بدلا من 970 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 180 ألف جنيه .
الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 200 ألف جنيه، بدلا من مليون و 34 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 166 ألف جنيه .