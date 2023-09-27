تويوتا كورولا 2007 للبيع بسعر خيالي| صور

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من طرازات السيارات التي تناسب جميع فئات المصريين، وامتلئ سوق المستعمل المصري بعدد غير محدود من الطرازات بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة موديل 2023 لعدة أسباب عالمية ، وعدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

تويوتا كورولا موديل 2007 داخل سوق المستعمل المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر تويوتا كورولا موديل 2007 داخل سوق المستعمل المصري

تويوتا كورولا موديل 2007 داخل سوق المستعمل المصري



- محرك تويوتا كورولا موديل 2007

تويوتا كورولا موديل 2007 داخل سوق المستعمل المصري

تتوافر سيارة تويوتا كورولا السيدان داخل سوق السيارات المصري بمحرك سعه 2000 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، وتمكنت تويوتا كورولا من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة 8 شهور .

- مواصفات كورولا السيدان

تويوتا كورولا موديل 2007

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2007 علي العديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا ، وبها 4 جنوط للكاوتش ، وبها إشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا علي الحقيبة الخلفية للسيارة، وبها مقابض خارجية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس اللون ، ومرايات جانبية كهربائية .

- سعر تويوتا كورولا اليابانية

تويوتا كورولا موديل 2007

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2007 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .