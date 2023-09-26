أسعار قطع غيار تويوتا كورولا من موديل 2001 حتي 2007 | تفاصيل

تحتاج السيارات من فترة الي أخري الي أعمال صيانة دورية ، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يجب القيام بها من فترة لآخري ، وذلك للاطمئنان أن سياراتك تعمل بشكل جيد ، وتعطي أداء قوي من خلال عمل محركها .

من الضروري أن يقوم أصحاب السيارات بعمل صيانة دورية من اجل تجنب توقف سياراتهم ، أو ظهور أعطال بها وذلك عند تحركها علي الطرق السريعة ، بالإضافة الي أن إجراءات الصيانة تختلف من شخص لأخر حسب استخدامه .

الصيانة الدورية للسيارة

- يكشف زكريا سعيد صاحب احد المحال التجارية عن أسعار قطع غيار سيارة تويوتا كورولا من موديل 2001 حتي موديل 2007 :

1- تيل الفرامل الأمامي

تيل الفرامل الأمامي يعمل علي تخفيض سرعة السيارة ، ويحدث ذلك من خلال نقل زيت الفرامل من خلال أسطوانة عند الضغط علي دواسة الفرامل ، وبعدها يتم تحريك التيل ليتم تخفيف سرعة السيارة من خلال الطنابير .

تيل الفرامل الأمامي

سعر تيل الفرامل الأمامي لـ سيارات تويوتا كورولا من موديل 2001 حتي موديل 2007 يتراوح من 400 جنيه ، ويصل الي 650 جنيه .

2- تيل الفرامل الخلفي

عند الضغط علي دواسة الفرامل يتم تحريك تيل الفرامل الخلفي ليضغط علي الطنابير، وفي هذه الحالة يتم تخفيض دوران سرعة العجلات لتتوقف السيارة تماما .

تيل الفرامل الخلفي

يتراوح سعر تيل الفرامل الخلفي لـ سيارات تويوتا كورولا من موديل 2001 حتي موديل 2007 من 500 جنيه، ويصل الي 600 جنيه .

3- فلتر الزيت

فلتر الزيت يحافظ علي محرك السيارة وعلي أجزاءه الداخلية، ويساعد في أطاله العمر الافتراضي للمحرك ، بالإضافة الي أن فلتر الزيت يعمل علي تقليل فرص تعطل المحرك .

فلتر الزيت

يباع فلتر الزيت الخاص بـ سيارات تويوتا كورولا من موديل 2001 حتي موديل 2007 بـ 75 جنيه، ويرتفع لدي بعض المحال التجارية ليصل سعرة الي 125 جنيه .

4- البوجيهات

البوجيهات تعمل علي استكمال عملية الاحتراق بالسيارة وتعمل علي تحقيق الضغط المناسب داخل المحرك ، وتعمل البوجيهات علي رفع حرارة الهواء وبخار البنزين لدرجة حرارة للبدئ وتحويلة الي احتراق بداخل المحرك .

البوجيهات

بوجيهات سيارات تويوتا كورولا من موديل 2001 حتي موديل 2007 تباع بسعر 80 جنيه ، ويصل الي 120 جنيه .

5- فلتر الهواء

فلتر الهواء هو الحاجز الرئيسي الذي يمنع دخول الأتربة والأوساخ لـ محرك السيارة سيارتك، ويعمل فلتر الهواء علي تنقية الهواء الذى يدخل للمحرك .

فلتر الهواء



يتوافر فلتر الهواء الخاص سيارات تويوتا كورولا من موديل 2001 حتي موديل 2007 بسعر 80 جنيه، ويصل الي 120 جنيه .



الجدير بالذكر أن أسعار قطع غيار السيارات تختلف من مكان لآخر حسب نسبة العرض والطلب عليها .