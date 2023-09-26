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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى 5 سيارات SUPER CAR في السوق السعودي .. صور

اغلى 5 سيارات SUPER
اغلى 5 سيارات "SUPER CAR" في السوق السعودي

يتمتع السوق السعودي بالعديد من السيارات المتنوعة، ومنها فئة السيارات الخارقة "SUPER CAR"، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين محبي التميز والانفراد، وهواة السيارات الشبابية ذات الاداء القوي، حيث تتمتع هذه النوعية من السيارات بقدرات فنية عالية الاداء، إلى جانب التجهيزات الداخلية والمظهر العصري الخاطف للانظار.

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 يقدم موقع "صدى البلد" أغلى 5 سيارات "SUPER CAR" في السوق السعودي.

 اغلى 5 سيارات "SUPER CAR" في السوق السعودي

نبدأ بالسيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2023 والتي يصل سعرها إلى 37 مليون ريال، حيث تضم محرك من 16 اسطوانة يمكنه ضخ 1579 حصان، و1600 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل إلى 420 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 2.4 ثانية.

 اغلى 5 سيارات "SUPER CAR" في السوق السعودي

ونبقى ايضا مع ثاني اقوى اصدارات بوجاتي وهي النسخة الشهيرة شيرون، والتي يتقدم بسعر يبلغ 14 مليون ريال، حيث تستمد قوتها من محرك 8000 سي سي، من 16 اسطوانة، بقوة 1578 حصان، و1600 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، وسرعة قصوى تصل لـ 440 كم/ساعة، بالاضافة إلى مدة زمنية قدرها 2.4 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

 اغلى 5 سيارات "SUPER CAR" في السوق السعودي

نتحول إلى شعار الحصان الواثب، عبر اغلى سيارات فيراري والنسخة SF90 Stradale 2023، والتي يصل سعرها في السعودية إلى 2 مليون و250 الف ريال، وتنتج هذه السيارة قوة قدرها 986 حصان، و800 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية، وسرعة قصوى تصل إلى 340 كم/س، مع زمن تسارع يبلغ 2.5 ثانية للوصول من 0 إلى 100 كم/س.

 اغلى 5 سيارات "SUPER CAR" في السوق السعودي

وتقدم استون مارتن سيارتها الخارقة DBS سوبرليجرا موديل 2023 بسعر مليون و390 ريال، وتمتلك هذه السيارة محرك 12 سليندر، سعة 5200 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 715 حصان، و900 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك وسرعة قصوى تصل إلى 340 كم/س، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3.4 ثانية.

 اغلى 5 سيارات "SUPER CAR" في السوق السعودي

اما عن النسخة سيان FKP 37 موديل 2023، فهي اغلى اصدارات شركة لامبورجيني، حيث يصل سعرها إلى 15 مليون و380 الف ريال، وتأتي السيارة بمحرك V12، سعة 6500 سي سي، بقوة 819 حصان، و758 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر/ساعة، وزمن تسارع 2.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

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