5 سيارات يابانية في مصر تبدأ من 400 الف جنيه.. صور

تقدم العلامات التجارية اليابانية العديد من السيارات داخل الشارع المصري، ويبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة زيرو تحمل شعار الصانع الياباني، والذي اكتسبت اصداراته شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، والتنوع.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يابانية في مصر تبدأ من 400 الف جنيه.

سيارات يابانية

1 - سوزوكي سيلاريو

تبدأ اسعار السيارة سوزوكي سيلاريو من 400 الف جنيه حتى 489 الف جنيه، وتأتي السيارة بتصميم الهاتشباك، مع حزمة من التجهيزات تتضمن وسائد هوائية ثنائية، وفرامل مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى نظام ترفيهي ومكيف هواء، مع نوعين من نواقل الحركة بحسب الفئة المقدمة، ومحرك 1000 سي سي بقوة 65 حصان.

سيارات يابانية

2 - تويوتا روميون

تأتي السيارة تويوتا روميون موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 675 الف و 715 الف جنيه، وتمتلك السيارة مقصورة ذات 7 مقاعد، ومحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قوة 103 حصان، و138 نيوتن/متر من عزم الدوران، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 نقلات، وامكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 13.5 ثانية.

سيارات يابانية

3 - سوزوكي بالينو

يبلغ سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 في مصر نحو 799.900 جنيه، وتعتمد السيارة على منظومة فنية تتضمن علبة تروس أوتوماتيكية من 4 نقلات، ومحرك 1400 سي سي، بقوة 95 حصان، وعزم دوران 130 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية.

سيارات يابانية

4 - ميتسوبيشي ميراج

طرحت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر 595 الف جنيه، مع تصميم الهاتشباك، وبقدرات فنية تتضمن ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية الدفع الامامي، بالاضافة إلى محرك 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة 76 حصان، و100 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سيارات يابانية

5 - سوبارو XV

تنتمي السيارة سوبارو XV إلى طرازت الدفع الرباعي التي يقدمها الصانع الياباني، حيث تتمتع بتصميم خارجي من فئة الـ SUV الرياضية، وقدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 114 حصان، و150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وزمن للتسارع يبلغ 13.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، وبسعر رسمي يتراوح بين 1,099,900 جنيه و 1,299,900 جنيه.