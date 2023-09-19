أرخص 5 سيارات أوروبية.. زيرو تبدأ من 615 ألف جنيه

تتنوع السيارات الأوروبية المقدمة في السوق المصري، سواء من ناحية العلامات التجارية، أو التصميمات الخارجية بين السيدان والهاتشباك، والرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى التجهيزات الخاصة بكل طراز، إلى جانب عامل السعر الذي يعد من اهم اركان العملية الشرائية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات اوروبية في السوق المصري.

ارخص 5 سيارات اوروبية

1 - رينو سانديرو

تقدم السيارة رينو سانديرو بسعر رسمي يبلغ 615 الف جنيه لموديلات 2023، وتعتمد السيارة على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، و148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات من 4 نقلات أوتوماتيكية، وزمن للتسارع يبلغ 12.1 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

ارخص 5 سيارات اوروبية

2 - بيجو 301

تأتي بيجو 301 موديل 2023 بسعر 669.900 الف للفئة الاولى، و 699.990 للفئة الثانية، وتعتمد جميع الفئات على محرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، و150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات سداسي أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 188 كم/س.

ارخص 5 سيارات اوروبية

3- ستروين سي اليزيه

تتراوح أسعار السيارة ستروين سي اليزيه بين 674 الف و 729 الف جنيه، وتعتمد على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، مع عزم دوران 150 نيوتن/متر، وقوة اجمالية 115 حصانا، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، ومدة قدرها 12.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر.

ارخص 5 سيارات اوروبية

4 - رينو ستيب واي

تبدأ اسعار السيارة رينو ستيب واي 2023 من 635 الف إلى 645 الف جنيه، وتعتمد السيارة على علبة تروس أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات جر امامي، ومحرك 110 حصانا، سعة 1600 سي سي، و148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر/ساعة.

ارخص 5 سيارات اوروبية

5 - ستروين سي 3 ايركروس

تأتي السيارة ستروين سي 3 ايركروس 2023 بقيمة سعرية تبدأ من 959 الف جنيه، وتعتمد السيارة على ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مع محرك سعة 1200 سي سي، بقوة 110 حصان، و205 نيوتن/متر، 4 سلندر، بالاضافة إلى زمن للتسارع يبلغ 10.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.