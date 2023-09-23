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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات كورية زيرو في مصر تبدأ من 760 ألف جنيه.. صور

5 سيارات كورية
5 سيارات كورية

تتنوع السيارات التي تحمل علامة الصانع الكوري الجنوبي في مصر، بين فئة السيدان والهاتشباك، او الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى اختلاف التجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل فئة واصدار، واستطاعت السيارات الكورية أن تكتسب شعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التنوع والاعتمادية، والأسعار المناسبة. 

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات كورية "زيرو" في السوق المصري 

5 سيارات كورية 

1 - سانج يونج تيفولي

 

تقدم السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 بقيمة سعرية تتراوح بين 760 الف و850 الف جنيه، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة الـ SUV الرياضية، وتعتمد في قدراتها الفنية على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 CC، بقوة 128 حصان، و 160 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

5 سيارات كورية 

2 - هيونداي اكسنت HCI

 

يصل السعر الرسمي للسيارة هيونداي اكسنت HCI إلى 630 الف جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1400 سي سي، بقوة 99 حصان، وعزم دوران يبلغ 132 نيوتن/متر، مع ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الاداء "جر أمامي"، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، وزمن للتسارع يقدر بـ 11.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات كورية 

3 - كيا سورينتو

 

تنتمي السيارة كيا سورينتو إلى طرازات الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعتمد السيارة على محرك 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 227 حصان، و350 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتومايكي الاداء، مع مدة تسارع قدرها 8.5 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، ويتراوح سعرها الرسمي بين 2 مليون و150 الف جنيه و2 مليون و400 الف جنيه.

5 سيارات كورية 

4 - هيونداي بايون

 

تصل الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي بايون 2022 إلى 815 الف جنيه، وتأتي بمحرك 1400 سي سي، ينتج قوة 100 حصان، و134 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات مكون من 6 نقلات، ومدة زمنية للتسارع تقدر بـ 10.4 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.

5 سيارات كورية 

5 - كيا اكسيد

 

تبدأ اسعار السيارة كيا اكسيد موديل 2024 من مليون و150 الف للفئة الاولى، ومليون و220 الف للفئة الثانية، و مليون و290 الف للفئة الثالثة كاملة التجهيزات، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 160 حصان، و253 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل حركة من 7 سرعات، بهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

 

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