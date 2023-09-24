أشهر 5 سيارات سيدان في مصر .. تبدأ من 490 ألف جنيه

تتعدد السيارات المطروحة في السوق المصري، بين الهاتشباك والرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب فئة السيدان، والتي تحظى على شعبية كبيرة نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وأبعادها الخارجية المناسبة، إضافة إلى تنوع القدرات الفنية بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أشهر 5 سيارات سيدان "زيرو" في السوق المصري.

5 سيارات سيدان "زيرو" في السوق المصري

1 - بي واي دي f3

تقدم الفئة الأولى من السيارة بي واي دي f3 موديل 2024 "مانيوال" بسعر 490 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 590 الف جنيه، وتستخدم السيارة محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و145 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

5 سيارات سيدان "زيرو" في السوق المصري

2 - ام جي 5

تبدأ أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2023 من 689,990 جنيه حتى 759,990 جنيها، وتعتمد السيارة على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي، مع محرك بقوة 120 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، سعة 1500 سي سي، وإمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12.5 ثانية.

5 سيارات سيدان "زيرو" في السوق المصري

3 - سوزوكي سياز

تنتمي سوزوكي سياز إلى فئة السيدان، وتعتمد على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، 104 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة من 4 سرعات اوتوماتيك، وسعر رسمي يبتراوح بين 634.900 جنيه و684.900 جنيه.

5 سيارات سيدان "زيرو" في السوق المصري

4 - تويوتا بيلتا

تقدم الفئة الأولى من السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بسعر 640 ألف جنيه، و695 ألف جنيه للفئة الثانية، وتستمد جميع الفئات قوتها من محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 103 حصان، و138 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي رباعي النقلات بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

5 سيارات سيدان "زيرو" في السوق المصري

5 - بيجو 301

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2023 من 669.990 جنيها، حتى 699.990 جنيها للفئة الثانية، وتنتمي هذه النسخة إلى فئة السيدان، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، و150 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.