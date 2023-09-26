جيب جلاديتور تخفض أسعار طرازاتها الجديدة| تفاصيل

جيب جلاديتور البيك أب تواجه صعوبة في الحفاظ علي مكانتها من حيث المبيعات داخل سوق السيارات الأمريكي، حيث سجلت جيب البيك أب أفضل مبيعات لها في الربع الثاني من عام 2021 .

جيب جلاديتور موديل 2023

ومع دخول عام 2022 انخفضت مبيعات جيب جلاديتور بنسبة تصل إلى 13%، وذلك مقارنة بعام 2021 ، وخلال النصف الأول من ذلك العام 2023 انخفضت مبيعات جيب جلاديتور بنسبة تصل الي 29% مقارنة بعام 2022 .

جيب جلاديتور موديل 2023

كما أن هناك مخزن من سيارة جيب موديل 2023 يصل الي عدد 18 ألف سيارة يرغب التجار في التخلص منهم ، وذلك بعد الكشف عن سيارات جيب موديل 2024، وبالتالي قام التجار بعمل تخفيضات تتراوح من 17 ألف دولار وتصل الي 20 ألف دولار .

جيب جلاديتور موديل 2023

وقامت شركة جيب بعمل خصومات تصل الي 10% ، وذلك عند شراء سيارة جيب جلاديتور موديل 2023، ويصل الخصم الي 15 % لسكان ولاية كاليفورنيا .

- أسعار جيب

جيب جلاديتور موديل 2023

يصل سعر سيارة جيب الي 52.505 ألف دولار ، أي ما يعادل مليون و 622 ألف جنيه، وبعد تطبيق الخصومات يصل سعرها الي 35.123 ألف دولار ، أي ما يعادل مليون و 85 ألف جنيه تقريباً .