دفع رباعي.. سعر جيب جراند شيروكي الجديدة | صور

جميع سيارات أنواع السيارات تتوافر داخل السوق المصري للسيارات ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ومازالت الزيادات تتوالي علي الأسعار الأساسية للسيارات ، مما يجعل هناك حالة من الرقود في بيع السيارات الجديدة ، بالإضافة الي أن الوكلاء والموزعين يوجد لديهم عدد محود من الطرازات المتوافرة للبيع .

جيب جراند شيروكي موديل 2022 بسوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر جيب جراند شيروكي موديل 2022 الجديدة، فئة السيارات ذات الدفع الرباعي داخل سوق السيارات المصري للجديد :

جيب جراند شيروكي موديل 2022 بسوق السيارات المصري

- محرك جيب جراند شيروكي

سعه خزان وقود سيارة جيب جراند شيروكي الجديدة موديل 2022 تصل الي 93 لتر ، وتحتاج الي 12.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وبها محرك سعة 5700 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 520 نيوتن/متر، وقوة 360 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 225 كم/ساعة .

- أبعاد جراند شيروكي

جيب جراند شيروكي موديل 2022 بسوق السيارات المصري

تأتي سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بطول 4822 مم، وعرض 2154 مم، وارتفاع 1761 مم، وطول قاعدة عجلات يصل الي 2915 مم، وتصل سعه الحقيبة الخلفية لـ جيب جراند شيروكي الي 1027 لتر .

- أسعار جيب جراند موديل 2022

مقصورة جيب جراند شيروكي موديل 2022 بسوق السيارات المصري

السعر الرسمي لسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 بسوق السيارات المصري يصل الي 2 مليون و 850 ألف جنيه، ولكنها تباع بسعر السوق والذي يصل الي 4 مليون و 300 ألف جنيه بالأوفر برايس .