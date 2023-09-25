مليون وأنت طالع.. 5 سيارات موديل 2024 بالسعر الرسمي

يبحث قطاع كبير من المواطنين المصريين عن سيارات جديدة موديل 2023 أو 2024 ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، حيث مر قطاع صناعة السيارات عالميا بالعديد من الأزمات الطاحنة منها، عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة، وعدم استقرار سعر صرف الدولار .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات موديل 2023 و 2024 بالسعر الرسمي :

1- سوزوكي فيتارا

تصل قوة سوزوكي فيتارا موديل 2024 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 103 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر .

سوزوكي فيتارا

تباع سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي مليون و 549 ألف جنيه .

2- اوبل جراند لاند

تستمد سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من وضوع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 163 حصان .

اوبل جراند لاند

سعر اوبل جراند لاند موديل 2024 داخل سوق السيارات يصل الي مليون و 549 ألف جنيه .

3- بيجو 3008 موديل 2023

تخرج سيارة بيجو 3008 قوة تصل الي 165 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر .

بيجو 3008 موديل 2023

يبلغ سعر بيجو 3008 موديل 2023 بسوق السيارات المصري مليون و 699 ألف جنيه .

4- سكودا سوبيرب موديل 2023

زودت سيارة سكودا سوبيرب السيدان بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، ومرتبط بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 150 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتصل سرعة سكودا سوبيرب القصوى الي 220 كم/ساعة .

سكودا سوبيرب موديل 2023

تتوافر سيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

5- مينى كوبر الهاتشباك

تصل سرعة مينى كوبر موديل 2024 القصوى الي 210 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 136 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 220 نيوتن/متر.

مينى كوبر الهاتشباك

تأتي سيارة مينى كوبر موديل 2024 بسوق السيارات المصري بسعر مليون و 720 ألف جنيه .