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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث الأسعار لقطع غيار تويوتا كورولا في مصر

صدى البلد

تعد قطع الغيار منتجات أساسية وضرورية في سوق المركبات، لا يمكن الاستغناء عنها على مستوى التركيب والتصليح، وهي منتجات تباع قائمة بذاتها ومنفصلة عن المنتوج الذي تجتمع لتشكيله في الأخير ألا وهو السيارة.

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أحدث الأسعار لقطع غيار تويوتا كورولا في مصر

عند القيام بعملية الصيانة والإصلاح يبدأ الفني في تشخيص المشكلة ثم بعد ان يحدد العطل يبحث عن السبب الذي ادي الي العطل ثم يعد ذلك يقوم بعملية الأصلاح وتتم عملية الاصلاح من خلال استبدال العناصر التالفه بأخري اصلية.

 

ويقصد بقطعه الغيار الأصلية مكونات الأجهزة الأصلية التي تم تصنيعها من قبل الشركة المصنعة للمركبة أو شركة تابعة معتمدة وموثوقة، وذلك لعده فوائد منها ما يلي:

  • الملائمة لتصميم المركبة
  • جوده الخامات
  • فترة الضمان
  • اطاله عمر الجهاز

 

أحدث الأسعار لقطع غيار تويوتا كورولا في مصر

فلتر الهواء

يتراوح سعر فلتر الهواء 80 جنيه حتى 120 جنيه

 

فلتر التكييف

يتراوح سعر فلتر التكييف 90 جنيه حتى 130 جنيه

 

جلبه مقص كبيره 

تتراوح أسعار جلبه مقص كبيره من 120 جنيه الى 160 جنيه

 

جلبه مقص صغيره 

تتراوح أسعار جلبه مقص صغيره من 90 جنيه الى 130 جنيه

 

مسمار توازن الواحد 

تتراوح أسعار مسمار توازن الواحد من 200 جنيه حتى 350 جنيه

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