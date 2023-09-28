سعر تويوتا كامري الجديدة في الإمارات

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا مجموعة متنوعة من أقوى السيارات في الفئات الاقتصادية والمتوسطة والفارهة، بالإضافة لإصدارات الدفع الرباعي، وتعتبر كامري موديل 2023 مزيجاً بين الاقتصادية والفارهة.

تويوتا كامري موديل 2023

محرك السيارة تويوتا كامري موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا كامري موديل 2023 على عدة خيارين من المحركات:

المحرك الأول: سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 204 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 243 نيوتن، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى نحو 195 كيلومترا في الساعة.

المحرك الثاني: يعمل بمنظومة هجينة، اعتمادا على محرك بنزين، رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، يضخ قوة تبلغ 215 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 221 نيوتن متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك تتابعية متغيرة E-CVT، وتتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود تبلغ 26 كم/لتر.

تويوتا كامري موديل 2023

المحرك الثالث: سعة 3500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 298 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 356 نيوتن، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى نحو 235 كيلومترا في الساعة.

تويوتا كامري موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في الامارات

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 73,900 درهم

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 75,900 درهم

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 80,900 درهم

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 85,900 درهم