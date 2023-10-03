لحقت بوالدها بعد ساعات| الأحزان تجتاح السعودية بعد مصرع السهيمي ورضيعته.. السوشيال تتحول لدفتر عزاء

وفاة اليوتيوبر إبراهيم السهيمي.. توفي اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي، إثر حادث مروري، وفور انتشار الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، سادت مشاعر الحزن علي رواد السوشيال ميديا.

وكان الخبر الصادم الأكبر، وفاة ابنة اليوتيوبر السعودي الشهير إبراهيم السهيمي، والتي تبلغ من العمر 8 أشهر، وذلك عقب ساعات قليلة من وفاة والدها إبراهيم السهيمي.

سبب وفاة اليوتيوبر إبراهيم السهيمي

ويعود سبب وفاة اليوتيوبر الشهير إبراهيم السهيمي، إثر حادث مروري أثناء قيادته للسيارة في مدينة مكة في المملكة العربية السعودية، وأودى الحادث المروري المروع بحياته على الفور.

وكان مع اليوتيوبر إبراهيم السهيمي في السيارة، ابنته الصغيرة صاحبة 8 أشهر من عمرها، والتي نقلت إلي المستشفى في حالة خطرة، لتتوفي الابنة الصغيرة لإبراهيم السهيمي عقب ساعات قليلة من وفاة والدها.

ابراهيم السهيمي وابنته الصغيرة

نعي ابنه إبراهيم السهيمي

ونعى خال ابنة إبراهيم السهيمي، وفاة ابنة اخته عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب: ”ان لله وان اليه راجعون أنتقلت على أثر الحادث أبنته الجازي بعمر 8 شهور، أسال الله أن يجعلها شفيعه لوالديها. يارب الطف بحالنا وبحال أمها واشفيها وأرفع عنها ماصأبها من أثر الحادث واحفظها لنا”.

وأعلن من قبل، المدون السعودي ثنيان خالد، وفاة صديقه إبراهيم السهيمي، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب: “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ”.

نعي الابنة الصغيرة لإبراهيم السهيمي

إكس يتحول لدفتر عزاء

ونعي عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا اليوتيوبر السعودي الشهير إبراهيم السهيمي، وابنته الصغيرة، وجاءت التدوينات لنعيه هو وابنته كالاتي:

"لاحول ولا قوة الا بالله 'الله يرحمهم ويغفرلهم ويجبر أهلهم جبرًا يتعجب منه أهل السماوات والارض‏⁧‫#ابراهيم_السهيمي‬⁩ - لاحول ولا قوة إلا بالله بعد وفاته بساعات توفت ابنته الصغيره اسال الله ان يغفر لهم ويرحمهم والله انهم أحزنوني".

نعي رواد السوشيال ميديا

معلومات عن اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي

إبراهيم محمد السهيمي، هو يوتيوبر سعودي مشهور، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة الملك سعود، وكانت فيديوهاته تنال تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهوره.

وقدم اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي، محتوي متنوع كوميدي وترفيهي لمتابعيه، ونال المحتوي اعجاب الملايين من قبل رواد السوشيال ميديا علي صفحاته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.