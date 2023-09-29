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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تكنو تطلق موبايل متوسط المدى بكاميرات ثلاثية ومعالج ميدياتك قريبا

Tecno Spark 20C
Tecno Spark 20C

تعمل شركة "تكنو" Tecno الصينية على توسيع محفظة أجهزتها متوسطة المدى في الأسواق العالمية، أطلقت مؤخرًا سلسلة هواتف تكنو Camon 20 التي تشمل طرازات Camon 20 Pro و20 Pro Premiere. 

قريبًا، قد تطرح "تكنو" هاتفًا ذكيًا بسعر ميسور التكلفة  في السوق وهو طراز Tecno Spark 20C. تم رصد الجهاز على موقع القياسات Geekbench ومن خلال القائمة الخاصة بمواصفات الهاتف نكتشف أنه يعمل من خلال وحدة معالجة مركزية من ميدياتك شريحة MediaTek Helio P35 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت رام، إليك في السطور التالية كافة التفاصيل.

Tecno Spark 20C

تفاصيل Tecno Spark 20C 

إلى جانب قائمة Geekbench، الخاصة بأداء المعالج تم رصد Tecno Spark 20C أيضًا على موقع Bluetooth SIG، والذي أكد الاسم التسويقي للجهاز باسم Tecno Spark 20C وفقًا للقائمة، سيحظى الهاتف الذكي بدعم اتصال البلوتوث Bluetooth v5.0. 

وظهر الهاتف الذي يحمل رقم الطراز BG7 على Geekbench، ويعمل بمعالج Helio P35 SoC ثماني النواة من "ميدياتك".

علاوة على كل ما سبق، يحصل الهاتف الذكي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت ويعمل بنظام أندرويد 13 المثبت مسبقا، مع واجهة برمجة HiOS 13 وتمكن Tecno Spark 20C من الحصول على 168 نقطة في اختبار Geekbench أحادي النواة و 928 نقطة في اختبار النواة المتعددة.

Tecno Spark 20C

 لا تزال المواصفات الأخرى لهاتف Tecno الذكي غير معلومة، ولكن من المفترض أن يتم إطلاق الهاتف قريبًا لأنه حصل بالفعل على شهادات اعتماد متعددة، مما يعني أنه قاب قوسين أو أدنى من ظهوره بشكل رسمي

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ويشاع أن Tecno تعمل على Tecno Spark 20. وفقًا للتسريب، سيتم الإعلان عن Tecno Spark 20 في أكتوبر أو نوفمبر في سوق الهند وباقي الأسواق العالمية، قد يشير هذا إلى أنه سيتم إطلاق Spark 20C أيضا معه وأن Spark 20 النسخة الأساسية مجهزة بـ معالج Helio G85، ويساع عنه أنه يأتي مع  لوحة LCD ضخمة مقاس 6.78 بوصة توفر دقة HD + تبلغ 720 × 1612 بكسل. قد يأتي الهاتف أيضًا مزودًا ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وإعداد كاميرا ثلاثية.

تكنو ميدياتك TECNO CAMON 20 Tecno Spark 20C Camon 20 Pro

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