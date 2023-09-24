أخبار التكنولوجيا.. تكنو تكشف عن هاتف بتصميم صدفي ومظهر فريد.. سلسلة iPhone 15 تحطم الأرقام القياسية للمبيعات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

برزت الفئة القابلة للطي في سوق الهواتف الذكية كمنارة للابتكار، حيث دفعت حدود التصميم والوظائف وتجربة المستخدم إلى مستوى أفضل، ومع نضوج السوق، يبرز جهازان يعدان بإعادة تعريف فهمنا لما يمكن أن يكون عليه الهاتف الذكي وهما سامسونج Galaxy Z Fold 5 و هواوي Mate X5، في هذه المقارنة الشاملة، سنتعمق في الميزات ونقاط القوة ومجالات التحسين المحتملة لكلا الجهازين، مما يساعدك على اتخاذ قرار مستنير.

على الرغم من قرار الحكومة الصينية بحظر استخدام هواتف آيفون iPhone، إلا أن سلسلة آبل الجديدة iPhone 15 تشهد هواتف إقبالا كبيرا من عشاق هواتف آيفون في الصين.

تمتلك شركة أوبو مجموعة رائعة من هواتف Reno الذكية في مصر، ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف رينو، والذي ينطلق تحت اسم Reno 8T 5G، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية في مصر.

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن هاتفها الذكي الجديد Phantom V Flip، وهو أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاج الشركة، والذي يتميز بتصميم صدفي ومظهر فريد لشاشة الغلاف، ويأتي كمنافس لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 بسعر أرخص.

كشف رين تشنغفي، مؤسس ورئيس شركة هواوي الصينية، أنه معجب بشركة آبل Apple، وذلك في مفاجأة للكثيرين، خاصة وأن هواوي تعتبر المنافس الرئيسي لشركة آبل في سوق الهواتف الذكية.