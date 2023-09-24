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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تكنو تكشف عن هاتف بتصميم صدفي ومظهر فريد.. سلسلة iPhone 15 تحطم الأرقام القياسية للمبيعات

أخبار التكنولوجيا//تكنو
أخبار التكنولوجيا//تكنو تكشف عن هاتف بتصميم صدفي ومظهر فريد.

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

المقارنة محسومة.. من الأفضل سامسونج Galaxy Z Fold 5 أم هواوي Mate X5؟

 

برزت الفئة القابلة للطي في سوق الهواتف الذكية كمنارة للابتكار، حيث دفعت حدود التصميم والوظائف وتجربة المستخدم إلى مستوى أفضل، ومع نضوج السوق، يبرز جهازان يعدان بإعادة تعريف فهمنا لما يمكن أن يكون عليه الهاتف الذكي وهما سامسونج Galaxy Z Fold 5 و هواوي Mate X5، في هذه المقارنة الشاملة، سنتعمق في الميزات ونقاط القوة ومجالات التحسين المحتملة لكلا الجهازين، مما يساعدك على اتخاذ قرار مستنير.

 

بعد حظر آيفون في الصين.. سلسلة iPhone 15 تحطم الأرقام القياسية للمبيعات

 

على الرغم من قرار الحكومة الصينية بحظر استخدام هواتف آيفون iPhone، إلا أن سلسلة آبل الجديدة iPhone 15 تشهد هواتف إقبالا كبيرا من عشاق هواتف آيفون في الصين.

 

الحق العرض.. خصم 2955 جنيها على أوبو Reno 8T في مصر

 

تمتلك شركة أوبو مجموعة رائعة من هواتف Reno الذكية في مصر، ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف رينو، والذي ينطلق تحت اسم Reno 8T 5G، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية في مصر.

 

أرخص من سامسونج.. تكنو تكشف عن هاتف بتصميم صدفي ومظهر فريد

 

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن هاتفها الذكي الجديد Phantom V Flip، وهو أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاج الشركة، والذي يتميز بتصميم صدفي ومظهر فريد لشاشة الغلاف، ويأتي كمنافس لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 بسعر أرخص.

 

اعتراف غريب.. رئيس هواوي: أنا من عشاق آبل وiPhone

 

كشف رين تشنغفي، مؤسس ورئيس شركة هواوي  الصينية، أنه معجب بشركة آبل Apple، وذلك في مفاجأة للكثيرين، خاصة وأن هواوي تعتبر المنافس الرئيسي لشركة آبل في سوق الهواتف الذكية.

 

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