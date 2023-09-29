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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نفس إطار iPhone 15 Pro.. مواصفات سامسونج جالاكسي S24 Ultra

Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy S24 Ultra

شهدت الساعات الماضية تسريب جميع مواصفات هاتف سامسونج  القادم طراز Samsung Galaxy S24، وما هي إلا ساعات قليلة وتم تسريب مواصفات الطراز المتصدر نطاق القوة في عائلة الـ S24 وهو S24 Ultra.

هذه المرة، سنعرض نظرة أولية على هاتف  Galaxy S24 Ultra  بفضل حساب Onleaks الموثوق بتسريباته الصحيحة، حيث يكشف العرض المسرب عالي الجودة عن تصميم الهاتف الذكي من جميع الزوايا. 

Samsung Galaxy S24 Ultra

ما زلنا على بعد 5 أشهر من إطلاق سلسلة  Galaxy S الرائدة من  سامسونج، لكن الشائعات والتسريبات حول سلسلة S24 الجديدة يتم تداولها بشكل كبير على صفحات الويب. وفقًا لتقرير حديث، قد تطلق العلامة التجارية الكورية الجنوبية سلسلة Galaxy S24 في يناير بدلاً من فبراير من العام المقبل.

يتمتع هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بلغة تصميم مألوفة للغاية، مثل سابقه، مع إطار مسطح وثلاثة مستشعرات للكاميرا مكدسة رأسياً بالإضافة إلى مستشعر إضافي ووحدة فلاش LED بجانبه. يوجد أيضًا مكون خامس فوق وحدة الفلاش. 

Samsung Galaxy S24 Ultra

يقال إن الهاتف الذكي سيكون أقصر قليلاً من الطراز الحالي في إس 23 ألترا ولكنه أوسع من سابقه بأبعاد 162.3 × 79 × 8.7 ملم. وبحسب ما ورد ستستخدم سامسونج إطارًا من التيتانيوم مشابهًا لنماذج iPhone 15 Pro والذي من شأنه أن يجعل هاتف S24 Ultra أخف وزنًا بمقدار 1 جرام ويزن 233 جرامًا.

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توجد أزرار الطاقة والتحكم في الصوت على الجانب الأيمن من Galaxy S24 Ultra بينما يستوعب المنفذ السفلي منفذ USB-C وشبكة مكبر الصوت وفتحة للقلم الرقمي S-Pen. يوجد أيضًا منفذ هوائي واسع النطاق على الحافة اليمنى للجهاز لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

بالنسبة إلى الواجهة الأمامية، سيحتفظ هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بنفس الشاشة المثقوبة مقاس 6.8 بوصة المحاذاة للمركز. ومن خلال الصور المسربة، يبدو من الواضح أن شركة سامسونج قامت بتقليل حجم الإطار، وستكون الشاشة  بدقة WQHD+.

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