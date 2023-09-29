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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه 4 ساعات في قرى كوم أمبو

قطع مياه - ارشيفية
قطع مياه - ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، القيام بأعمال إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بكوم أمبو.  قطع المياه عن القرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو لمدة 4 ساعات اليوم.

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان خلال بيان رسمي، أن أعمال التجديد بمحطة المياه سيترتب عليها قطع المياه عن القرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وذلك اعتبارا من الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 29/9/ 2023، وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه لمدة 4 ساعات. 

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ولذا تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين والجهات المختصة، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة. 

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