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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. وحظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023| الدنيا في صفك

العقرب
العقرب

يتسم مواليد برج العقرب بالطموح الكبير والنجاح في العمل وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

نعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي 

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برج العقرب وحظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 


الكون مصطف لك اليوم يا برج العقرب وتظهر شدتك وشغفك بشكل كامل، مما يجعله الوقت المثالي لمتابعة أهدافك بحماس لا يتزعزع واحتضن والفروق الدقيقة التي تجعلك فريدًا.

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي 


سواء كنت يابرج العقرب عازبًا وتبحث عن الحب أو في علاقة بالفعل، اليوم هو يوم رائع لتحديد أولويات حياتك الرومانسية واستغل كثافة المعلومات المعروفة عنك وعمقك العاطفي للتواصل مع شريكك على مستوى أعمق، أو أظهر نفسك واتخذ خطوة جريئة لجذب انتباه شخص ما ولا تخف من أن تكون ضعيفًا فإن أصالتك وخشونتك ستكونان مغناطيس
 

توقعات برج العقرب مهنيا 


حياتك المهنية آخذة في الارتفاع يا برج العقرب و بفضل طموحك وقيادتك، من المؤكد أنك ستحدث ثورة في مجال عملك وتصل إلى آفاق جديدة من النجاح.

سواء كنت تعمل في مشروع شغوف أو تبحث عن فرص جديدة، لا تدع أي شخص يعيقك عن تحقيق أهدافك و فقط كن حذرًا حتى لا تحرق الجسور - يمكن أن تكون شدتك سيفًا ذو حدين، ومن المهم الحفاظ على علاقاتك في وضع جيد.

توقعات برج العقرب صحيا

صحتك لا تقل أهمية عن أهدافك المهنية والمالية يا برج العقرب وخذ بعض الوقت اليوم لتحديد أولويات صحتك الجسدية والعقلية، سواء كان ذلك يعني الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو مجرد قضاء يوم للصحة العقلية.

قد تكون شدتك في بعض الأحيان ساحقة، لذلك من المهم إيجاد التوازن وتخصيص الوقت للرعاية الذاتية وتذكر أن العقرب السليم هو برج العقرب القوي.

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