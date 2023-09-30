نشرة الفن | طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها .. تفاصيل حفل مدحت صالح " الاساتذة 2"

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط السينمائي ، بعد ان تعاقدت على فيلمين من المقرر ان تبدأ فى تصويرهما خلال الفترة القادمة .

حيث من المقرر ان تبدأ خلال الفترة القادمة تصوير فيلم فيتو ، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركها فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف.

تحتفل اليوم الفنانة شريفة ماهر بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من جميلات السينما المصرية ، وعلي الرغم من غيابها طيلة السنوات الماضية ، الا انها عادت للظهور ، بسبب مشكلة مع ابنائها .

أحيت الفنانة أنغام حفلا غائيا ضخما بدولة الكويت، مساء الأمس، حيث قدمت عددا من الأغاني التى أشعلت حماس الجمهور.

وقدمت أنغام خلال الحفل عددا من الاغاني مثل نفضل نرقص ، ياريتك فاهمني ، عمري معاك ، مجبش سيرتي .

وخلال الحفل حرصت الفنانة أنغام على تقديم نجلها الاصغر عبد الرحمن الى الجمهور ، بعدما صعد معها على المسرح .

ذيعت الحلقات الاولي من مسلسل “نصي الثاني” عبر منصة شاهد vip ، حيث ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين ضيفة فى أولي حلقات العمل.

ومن المقرر ان تظهر كل من الفنانة وفاء عامر ، والفنانة ياسمين رئيس وبسنت شوقي كضيفات شرف ضمن حلقات مسلسل نصي الثاني .

عقدت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الامسية الثانية من سلسلة حلقات المشروع الفنى الاساتذة المقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وعلى طريق تحديث مكتبة الموسيقى العربية.

فعلى مسرح النافورة ووسط حشد جماهيرى ضخم استلهم النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة مختارات من الاعمال البارزة التى رسمت اجزاء من ملامح الغناء والموسيقى فى زمن الفن الجميل وابدعها كبار الملحنين بعد اعادة صياغتها بشكل اوركسترالى عصرى مع الحفاظ على طابعها الفريد .