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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمشاركة مواهب الأوبرا.. تفاصل حفل مدحت صالح الاساتذة 2 على مسرح النافورة

مدحت صالح
مدحت صالح

  عقدت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الامسية الثانية من سلسلة حلقات المشروع الفنى الاساتذة المقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وعلى طريق تحديث مكتبة الموسيقى العربية. 

فعلى مسرح النافورة ووسط حشد جماهيرى ضخم استلهم النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة مختارات من الاعمال البارزة التى رسمت اجزاء من ملامح الغناء والموسيقى فى زمن الفن الجميل وابدعها كبار الملحنين بعد اعادة صياغتها بشكل اوركسترالى عصرى مع الحفاظ على طابعها الفريد .

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 كان منها يا اهل المحبة ، بينى و بينك ايه ، غالى عليا ، مرسال الهوى ، عيون القلب ، انت عمرى ، بعيد عنك ، امل حياتى ، فكرونى ومن اعماله الخاصه اسف على الاحلام ، واعاد توزيعهم قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة، موسيقى اهواك - الف ليلة واعاد توزيعهما الموسيقار محمد عويضة، هذا الى جانب عدد من الاعمال الاخرى منها يا جميل يا اللى هنا ، عشانك يا قمر ، يا واحشنى رد عليا ، تخونوه، زى ما هى حبها اضافة الى حبيبي يا عاشق والنور مكانه فى القلوب وصاحبهما على الة البيانو الموسيقار خالد حماد. 

وكان من ابرز مشاهد الحفل اعلان النجم مدحت صالح بالاتفاق مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا على اتاحة الفرصة للعديد من المميزين للمشاركة فى الحفلات المقبلة من سلسلة الاساتذة، واستضاف الطفلين لوجين ومهدى من مركز تنمية المواهب ليقدما اغنيتى تمر حنة ويا صلاة الزين وينالا تهنئة خاصة من رئيس الاوبرا وجميع الحضور بعد نجاحهما فى جذب الانظار والحصول على الاعجاب بصوتين يبشران بمستقبل واعد لفن الطرب العربى.

النجم مدحت صالح الموسيقار خالد حماد النور مكانه في القلوب الموسيقى العربية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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