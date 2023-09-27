بعد تحقيقه أعلي ايرادات في تاريخ السينما.. سميرة محسن: كريم عبد العزيز يستحق

أكدت الفنانة القديرة سميرة محسن انها سعيدة بالنجاحات التي يحققها نجل شقيقتها الفنان كريم عبد العزيز في الاونة الاخيرة ، وتحقيق افلامه الاخيرة اعلي ايرادات في تاريخ السينما المصرية .

وقالت سميرة محسن في تصريحات خاصه لصدي البلد : كريم عبد العزيز بستحق ما وصل اليه ، فهو فنان مجتهد ويبحث عن الدور والعمل الجيد الذي يطل به علي المشاهد ، واستطاع ان يبنبي علاقه من الثقه مع المشاهد ، خاصة انه اجتهد عبر سنوات طويلة من اجل الوصول الب ذلك ، فهو صاحب تاريخ فني طويل .

واضافت سميرة محسن : أحمد عز هو الاخر بدأ السير علي نفس الاتجاه ، وسعيدة بما يحققه هو الاخر الان في السينما .

أكدت الفنانة القديرة سميرة محسن أنها لا تنوي العودة إلى الفن مجددا، خاصة بعد أن أغلقت البطاقة الضريبية الخاصة بها.

وقالت سميرة محسن، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": قرار اعتزالي الفن نهائي ولاعودة فيه، فحاليا أصبحت لا أستطيع التأقلم مع مواعيد التصوير الطويلة، وأكتفي بعملي في معهد الفنون المسرحية.

وأوضحت سميرة محسن: من الممكن أن أظهر كضيف شرف في عمل فني مع أي من تلاميذي من الفنانين دون الحصول على مقابل، بالإضافة إلى أنهم سيراعون مواعيد تصوير محددة لي لا تكون طويلة.