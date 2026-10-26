محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق قطور – أميوط ويشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية

في الساعات الأولى من صباح اليوم، أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف طريق قطور – أميوط، بداية من المستشفى العام بقطور حتى مضرب الأرز في اتجاه أميوط، بطول 1000 متر ومتوسط عرض 12 مترًا، لمتابعة تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ،الدكتوره اماني ايوب رئيس مركز ومدينة قطور.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أهمية الطريق في خدمة أهالي قطور وتسهيل تنقلاتهم اليومية، خاصة المترددين على مستشفى قطور العام، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ أعمال الرصف، وسرعة الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى آراء الأهالي بشأن أعمال تطوير الطريق، الذين أعربوا عن تقديرهم لاهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق وتيسير الحركة المرورية، مؤكدين أهمية الطريق في تسهيل انتقالاتهم اليومية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات الرصف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان جودة التنفيذ وتحسين حالة الطرق، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.