الحب كله و فيتو .. إلهام شاهين تعيش حالة نشاط سينمائي

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط السينمائي ، بعد ان تعاقدت على فيلمين من المقرر ان تبدأ فى تصويرهما خلال الفترة القادمة .

حيث من المقرر ان تبدأ خلال الفترة القادمة تصوير فيلم فيتو ، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركها فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف .

كما تواصل حالياً التحضير الى فيلم أخر بعنوان الحب كله ، ويتم ترشيح باقي الابطال المشاركين لها فى بطولة العمل .

ويعرض حالياً للفنانة إلهام شاهين حكاية الفريدو ، والذى تجسد من خلالها شخصية سيدة تصاب الزهايمر، وقد حصد العمل اشادات جماهيرية كبيرة وتفاعل من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

المسلسل ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود ، بطوله النجمه الهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ، ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري.

مسلسل الفريدو يعرض يوميا على شاشة قنوات ON دراما و ON TV .. والمسلسل يتكون من 4 حكايات كل حكايه 10 حلقات. وتحمل أول قصه من الجزء الاول عنوان " ألفريدو" .