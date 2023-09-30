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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحب كله و فيتو .. إلهام شاهين تعيش حالة نشاط سينمائي

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط السينمائي ، بعد ان تعاقدت على فيلمين من المقرر ان تبدأ فى تصويرهما خلال الفترة القادمة . 

حيث من المقرر ان تبدأ خلال الفترة القادمة تصوير فيلم فيتو ، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركها فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف .

كما تواصل حالياً التحضير الى فيلم أخر بعنوان الحب كله ، ويتم ترشيح باقي الابطال المشاركين لها فى بطولة العمل .

ويعرض حالياً للفنانة إلهام شاهين حكاية الفريدو ، والذى تجسد من خلالها شخصية سيدة تصاب الزهايمر، وقد حصد العمل اشادات جماهيرية كبيرة وتفاعل من رواد مواقع التواصل الإجتماعي  .

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المسلسل ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود  ، بطوله النجمه الهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ،  ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري.

مسلسل الفريدو  يعرض يوميا  على شاشة  قنوات ON  دراما و  ON  TV .. والمسلسل  يتكون من  4  حكايات كل حكايه 10 حلقات. وتحمل أول قصه من الجزء الاول عنوان  " ألفريدو" .

إلهام شاهين ON TV الزهايمر الفنانة إلهام شاهين الفنانة رانيا يوسف النجمة الهام شاهين

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