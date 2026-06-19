بديل الممارسة.. شروط تركيب العدادات الكودية وأسعار الشرائح لعام 2026

تزايدت معدلات بحث المواطنين مؤخرًا حول شروط تركيب العدادات الكودية لعام 2026 وسعر الكيلو وات الجديد، بالتزامن مع جهود شركات توزيع الكهرباء لتقنين الأوضاع في العقارات المخالفة والعشوائيات، ويأتي هذا الاهتمام في إطار سعي الكثيرين لإلغاء نظام "الممارسة" العشوائي، وضمان محاسبة عادلة ودقيقة للاستهلاك الفعلي، تضمن حقوق الدولة وتحمي المواطن من غرامات سرقة التيار الكهربائي.

سعر الكيلو وات الجديد للعدادات الكودية 2026

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن بدء تطبيق التعريفة الموحدة الجديدة لمحاسبة المخالفين لنظام العدادات الكودية مسبقة الدفع؛ حيث جرى إلغاء نظام الشرائح التقليدي لهذه الفئة.

وبموجب القرار، تم تثبيت سعر الكيلووات/ساعة بقيمة موحدة بلغت 274 قرشًا (ما يعادل 2.74 جنيه) من أول كيلووات يتم استهلاكه طوال الشهر، وهي القيمة التي تمثل التكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة، وتُطبق على العقارات والوحدات المخالفة وسارقي التيار الكهربائي بهدف خفض نسب الفقد في الشبكة القومية وتحصيل مستحقات الدولة.

المستندات المطلوبة للعدادات الكودية 2026

يوجد مجموعة من المستندات المقرر تقديمها للجهات المختصة من أجل تركيب عداد كودي 2026، وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- عقد ملكية أو إيجار.

- إيصال مرافق حديث.

- صورة للعقار من الخارج.

-وصف دقيق للموقع أو الإحداثيات.

- سداد رسوم المعاينة والتركيب.

- استيفاء نموذج طلب العداد الكودي من شركة الكهرباء التابعة للمنطقة.

طريقة تقديم طلب لتركيب العدادات الكودية 2026

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

- إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.

- اختيار «تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودى».

- إدخال صورة البطاقة الشخصية «وش و ظهر».

- إدخال صورة إيصال مرفق حديث.

- صورة الوحدة المراد تركيب العداد بها من الخارج.

- متابعة حالة الطلب لسداد قيمة المعاينة.

شروط التركيب العدادات الكودية 2026

- أن تكون الوحدة أو العقار موصل له الكهرباء بطريقة غير قانونية أو ضمن المباني المخالفة.

- تقديم طلب تركيب عداد كودي مسبق الدفع.

- العداد الكودي لا يُعد إثباتًا للملكية أو تقنينًا للوضع القانوني للعقار.

- يُركب العداد باسم كود رقمي وليس باسم مالك الوحدة.

- سداد تكلفة المقايسة ورسوم التركيب المقررة من شركة التوزيع.

- يمكن لكل وحدة التقديم بشكل منفصل دون انتظار باقي سكان العقار.