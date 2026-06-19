التنسيق لم يتوقف.. تفاصيل آخر اتصال بين ترامب ونتنياهو

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ في إطار المشاورات المتواصلة بين واشنطن وتل أبيب بشأن التطورات الإقليمية والملفات الأمنية، وسط تصاعد الاهتمام الأمريكي بمسارات التهدئة ومنع توسع دائرة المواجهات في الشرق الأوسط.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، تناول الاتصال عدداً من القضايا المرتبطة بالوضع الأمني في المنطقة، بما في ذلك التطورات على الجبهة اللبنانية، ومسار العلاقات الأمريكية الإيرانية، والجهود الرامية إلى تثبيت أي تفاهمات أو ترتيبات لخفض التصعيد.

ويأتي هذا التواصل بين الجانبين؛ في وقت تكثف فيه الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع حلفائها وشركائها، بهدف احتواء الأزمات المتداخلة في المنطقة.

ويُعد الاتصال بين ترامب ونتنياهو، مؤشراً على استمرار التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والسياسة تجاه إيران وحلفائها.

كما يعكس حرص واشنطن على متابعة التطورات الميدانية بشكل مباشر مع القيادة الإسرائيلية، في ظل حساسية المرحلة الحالية.

وفي ملف لبنان، تتابع الإدارة الأمريكية الوضع عن قرب، مع دعوات متكررة للحفاظ على الاستقرار ومنع انزلاق الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى مواجهة أوسع.

وتؤكد واشنطن أهمية الحلول الدبلوماسية، ودعم الترتيبات التي تضمن أمن المنطقة وتحمي المدنيين.