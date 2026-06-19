قيادي بـ فتح: لا تطبيع حقيقيا دون قيام دولة فلسطينية مستقلة

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن أي حديث عن مستقبل القضية الفلسطينية يجب أن يرتبط بالمتغيرات الإقليمية الجديدة وبضرورة التمسك بمسار سياسي واضح يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لم يعد مقبولًا عربيًا دون وجود أفق حقيقي لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

إستراتيجية بعيدة المدى

وأوضح الرقب في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الطرح الذي قدمه الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، خاصة فيما يتعلق بربط التحولات الإقليمية بضرورة تجديد الشرعيات الفلسطينية وإجراء انتخابات عامة تعيد الحيوية للنظام السياسي الفلسطيني.

وأشار إلى أن الانتخابات الفلسطينية كانت مقررة في عام 2021، إلا أن العراقيل التي فرضها الاحتلال، خصوصًا في مدينة القدس، حالت دون إجرائها، مؤكدًا أن تجديد المؤسسات الفلسطينية أصبح ضرورة ملحة بعد مرور نحو عقدين على آخر انتخابات تشريعية ورئاسية.

البيئة السياسية والأمنية

وأضاف أن البيئة السياسية والأمنية الحالية لا تزال غير مهيأة لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الفلسطينيين وإمكانية إجراء الانتخابات في القدس.

آليات وطنية تتيح تجاوز العقبات

وشدد القيادي بحركة فتح على أهمية البحث عن آليات وطنية تتيح تجاوز العقبات التي يفرضها الاحتلال، مؤكدًا أن تجديد الشرعيات الفلسطينية بات مطلبًا وطنيًا لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات السياسية المقبلة.