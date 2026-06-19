بلا ساقين وبـ يد واحدة.. طفل يتحدى إعاقته ويلعب كرة القدم بين خيام النازحين في غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لطفل فلسطيني من قطاع غزة، ظهر وهو يمارس كرة القدم بين خيام النازحين، رغم فقدانه ساقيه وإحدى يديه جراء الحرب على القطاع.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يلاحق الكرة بإصرار وعزيمة، متحديًا إعاقته وظروف النزوح القاسية، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بقوة إرادته وتمسكه بحلمه في ممارسة لعبته المفضلة.

وأثار المقطع حالة من التعاطف والإعجاب، إذ رأى كثيرون أن الطفل يجسد روح التحدي والأمل، رغم ما تعرض له من إصابات بالغة، مؤكدين أن شغفه بكرة القدم لم يتأثر بفقدانه معظم أطرافه.

ويواصل آلاف الأطفال في قطاع غزة مواجهة ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل استمرار الحرب، بينما تبرز بين الحين والآخر قصص تعكس قدرتهم على التمسك بالأمل والحياة رغم المآسي.